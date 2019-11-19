У Чехії запровадять 7% податок для інтернет-корпорацій

Чеський уряд ухвалив план із введення податку на інтернет-гігантів, таких як Google, Amazon, Facebook і Apple.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Рішення про запровадження податку на технічних гігантів раніше ухвалили Франція та інші країни. Чехія вирішила обкладати доходи цифрових компаній на своїй території щорічним податком в обсязі 7%.

Він буде поширюватися на компанії зі світовими продажами на суму понад 750 мільйонів євро і виручкою в Чехії, що перевищує 100 мільйонів чеських крон (4,3 мільйона доларів США).

За оцінками міністерства фінансів, починаючи з 2020 року податок може приносити близько 5 мільярдів крон (216 мільйонів доларів США) на рік.



Урядове рішення все ще потребує схвалення у парламенті.

У липні президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про 3% податок на доходи технологічних гігантів, таких як Facebook і Amazon. Опісля Трамп пригрозив обкласти митами французьке вино.

Європейська правда