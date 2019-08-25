Deutsche Bank оштрафували через корупційні схеми в Росії та Азії

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 мільйона доларів.

Про це пише "Німецька хвиля".

Причиною накладеного 22 серпня штрафу названо участь німецького банку в корупційних схемах в Росії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), що порушують законодавство Сполучених Штатів щодо протидії корупції за кордоном.

Американський регулятор виявив, що Deutsche Bank наймав у цих країнах на роботу працівників, які не мали необхідної кваліфікації. Єдиним, що робило цих людей придатними до роботи в фінустанові, було те, що всі вони були родичами чиновників.

Це практикувалося для збереження наявного бізнесу Deutsche Bank або з метою укладення нових контрактів, зазначається в заяві SEC.

Зокрема, в країнах АТР персонал Deutsche Bank готував для таких некваліфікованих, але потенційних співробітників чорнові версії резюме, заздалегідь передавав їм перелік запитань під час співбесіди і пояснював, як слід відповідати на них.

Подібних кандидатів просили влаштувати на роботу "заможні клієнти, включно з державними службовцями", зазначає американський регулятор.