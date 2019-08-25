Deutsche Bank оштрафовали за коррупционные схемы в России и Азии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Причиной наложенного 22 августа штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), нарушающих законодательство США по противодействию коррупции за рубежом.

Американский регулятор обнаружил, что Deutsche Bank нанимал в этих странах на работу сотрудников, которые не имели необходимой квалификации. Единственным, что делало этих людей пригодными к работе в финучреждении, было то, что все они были родственниками чиновников.

Это практиковалось для сохранения имеющегося бизнеса Deutsche Bank или с целью заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.

В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для таких неквалифицированных, но потенциальных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов во время собеседования и объяснял, как следует отвечать на них.

Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственных служащих", отмечает американский регулятор.