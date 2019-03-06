Порошенко: Ініціюємо міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

Про це він сказав на засіданні РНБО 6 березня.

"По-перше, ми ініціюємо комплексний міжнародний аудит концерну "Укроборонпром", комплексну ревізію усіх контрактів", - заявив президент.

"По-друге, пропоную негайно вирішити питання щодо розширення складу Наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО", - додав він.

За його словами, аудит продемонструє міжнародним партнерами України "повну відкритість і прозорість" в питанні реформування концерну.

Щодо Наглядової ради, то Порошенко заявив, що це пришвидшить досягти підприємствам "Укроборонпрому" стандартів, необхідних для вступу до НАТО.

"Нам, з урахуванням нашої подальшої інтеграції в НАТО, від наших партнерів немає чого ховати", - заявив він.

"Аудит "Укроборонпрому", оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення – це допоможе концерну трансформуватися і не втратити довіру партнерів, інвесторів і громадян", - вважає Порошенко.

Він також заявив, що потрібно на законодавчому рівні відмовитися від надмірної засекреченості в сфері державного оборонного замовлення, але розкриття інформації про новітні технічні розробки.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенко є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.

Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".

4 березня журналісти оприлюднили ще одну серію розслідування. У ній стверджувалося, що Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі у розмірі 30 тисяч доларів.

Українська правда