Більшість німців підтримують будівництво "Північного потоку—2"

Більшість громадян Німеччини позитивно ставляться до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Такими є результати опитування інституту Forsa для медіа групи RTL, повідомляє Neue Presse.

В той час як президент США Дональд Трамп заявляє, що газопровід "Північний потік-2" ставить Німеччину у більшу залежність від Росії, 67% німців не бачать такої небезпеки.

Загалом 73% опитаних позитивно ставляться до проекту, в той час лише 16% вважають, що Німеччина могла б і обійтися без нього. Лише серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" переважає думка, що "Північний потік-2" все ж загрожує Європі.

90% респондентів вважають, що погрози Трампа щодо "Північного потоку-2" базуються виключно на економічних інтересах – бажанні продавати Німеччині американський скраплений газ.

Як повідомлялося, російський "Газпром" побудував вже більше 20% газопроводу"Північний потік - 2".

Дві гілки "Північного потоку - 2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року. Вони пройдуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність газопроводу складає 55 млрд кубометрів газу на рік.

Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда