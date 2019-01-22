Большинство немцев поддерживают строительство "Северного потока—2"

Большинство граждан Германии положительно относятся к строительству газопровода "Северный поток-2".

Таковы результаты опроса института Forsa для медиа-группы RTL, сообщает Neue Presse.

В то время как президент США Дональд Трамп заявляет, что газопровод "Северный поток-2" ставит Германию в большую зависимость от России, 67% немцев не видят такой опасности.

В целом 73% опрошенных положительно относятся к проекту, в то время лишь 16% считают, что Германия могла бы и обойтись без него. Только среди избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" преобладает мнение, что "Северный поток-2" все же грозит Европе.

90% респондентов считают, что угрозы Трампа относительно "Северного потока-2" базируются исключительно на экономических интересах – желании продавать Германии американский сжиженный газ.

Как сообщалось, российский "Газпром" уже построил более 20% газопровода "Северный поток - 2".

Две ветви "Северного потока-2" должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина и США - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Европейская правда