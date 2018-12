SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника, встановивши 2 рекорди

Компанія SpaceX побилаі рекорди за кількістю запусків за рік і кількістю доставлених на орбіту супутників за один раз.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ракета Falcon 9 була запущена 3 грудня з військової бази Ванденберг в Каліфорнії. Ракета підняла на низьку орбіту відразу 64 супутника місії Spaceflight SSO-A, що стало найбільшою місією на сьогоднішній день.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N