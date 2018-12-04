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SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника, встановивши 2 рекорди

Вівторок, 4 грудня 2018, 10:37

Компанія SpaceX побилаі рекорди за кількістю запусків за рік і кількістю доставлених на орбіту супутників за один раз.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ракета Falcon 9 була запущена 3 грудня з військової бази Ванденберг в Каліфорнії. Ракета підняла на низьку орбіту відразу 64 супутника місії Spaceflight SSO-A, що стало найбільшою місією на сьогоднішній день.

Цей запуск став 19-м в 2018 році. Таким чином, SpaceX встановила для себе ще один рекорд за кількістю запусків ракет за рік.

Українська правда

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