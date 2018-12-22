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ЄС і Японія ратифікували угоду про зону вільної торгівлі

Субота, 22 грудня 2018, 12:11

Угода про економічне партнерство між ЄС та Японією набере чинності 1 лютого 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

"Сьогодні ЄС та Японія поінформували один одного про завершення відповідних процедур ратифікації. В рамках останнього кроку з боку ЄС Рада затвердила вчора рішення про укладання Угоди", - йдеться у повідомленні.

Угода про економічне партнерство є найбільшою торговельною угодою, укладеною ЄС до теперішнього часу.

"99% мит, які застосовуються до експорту до Японії і зараз становлять близько 1 млрд євро, будуть скасовані", - сказано в повідомленні.

Японія також повідомила ЄС про завершення процесу ратифікації Угоди про стратегічне партнерство.

"На підставі цього повідомлення велика частина Угоди про стратегічне партнерство буде застосовуватися на тимчасовій основі також починаючи з 1 лютого 2019 року. Ця угода офіційно набере чинності після її ратифікації усіма державами-членами ЄС", - зазначили у Раді.

Угоди про стратегічне партнерство покликана посилити співпрацю у таких сферах, як міжнародний мир та безпека, кіберзлочинність, енергетична безпека, пом'якшення наслідків зміни клімату, інновації та правоохоронна система.

Обидві угоди були підписані на саміті ЄС-Японія 17 липня 2018 року.

Європейська правда

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Японія ЄС

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