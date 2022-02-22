Японія готова приєднатися до санкцій проти РФ: що можуть заборонити

KYODO

Японія заявила, що готова приєднатися до США та інших промислово розвинених країн G7 у запровадженні санкцій проти РФ, якщо президент Росії віддасть наказ про вторгнення в Україну.

Про це пише Japan Times.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР" і відправлення туди військ "неприйнятним діями і порушенням міжнародного права".

За його словами, Японія готова до жорсткої відповіді, яка може включати санкції.

"Ми будемо уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація", - сказав Кісіда.

Він додав, що Японія прийматиме "конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародною спільнотою".

Перед цим міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші заявив, що Токіо працюватиме з міжнародним співтовариством, включаючи країни G7, для "жорсткої відповіді" на дії Росії, "включаючи санкції".

"Нові санкції Японії, які доповнять санкції, введені проти Росії в 2014 році після окупації Криму, включатимуть заборону на експорт напівпровідникових мікросхем та інших ключових технологій, а також жорсткіші обмеження для російських банків", - писала раніше газета Yomiuri.

Хоч Японія більше не є великим експортером напівпровідників з часткою лише 10% світового ринку мікросхем, вона є ключовим виробником спеціалізованих електронних компонентів, таких як автомобільні мікросхеми та датчики зображення, і домінує в інших галузях промисловості, таких як високотехнологічне виробниче обладнання.

Які саме санкції розглядає Японія, прем'єр-міністр країни не уточнив.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше в Білому домі анонсували, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Економічна правда