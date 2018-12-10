При виборі ялинки можна перевірити онлайн, чи легально вона зрубана

Якщо ви плануєте встановити вдома живу ялинку, є можливість пересвідчитися, чи не купуєте її у браконьєрів.

Про це повідомляє комітет деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації.

Для цього можна використати мобільний додаток Ялинка.info (доступний на Google Play) або веб-сайт yalynka.info.

Щоб перевірити законність походження ялинки, необхідно на сайті чи у мобільному додатку ввести номер з етикетки, що прикріплена до ялинки. У випадку, якщо така етикетка на дереві або ж інформація за номером в системі відсутня – ялинка може виявитися нелегальною.

Держлісагентство, яке охоплює близько 70% лісгоспів, зобов'язане здійснювати маркування ялинок на основі Тимчасової інструкції з електронного обліку деревини від 2012 року. Інші лісгоспи, яких близько 30%, не зобов'язані це робити, а отже, легальність таких дерев важче перевірити.

У випадку, якщо ялинка не походить з лісгоспів Держлісагентства, можна попросити продавця ялинок показати документи.

Пам'ятайте, наявність маркування та перевірка маркування на ялинці – це гарантія того, що ялинка а) не походить з Чорнобильскої зони або інших зон екологічного лиха б) є легально вирощеною на спеціальній плантації.

Щорічно напередодні Нового року в Україні заготовлять близько 500 тис. ялинок. І це тільки офіційні дані, тобто дані Держлісагентсва, яке займається обліком та маркуванням таких ялинок.

Нагадаємо, раніше британська неурядова організація Earthsight, що вивчає проблеми незаконного вирубування лісів по всьому світу, встановила, що український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт до країн ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро у 2017 р.

Економічна правда