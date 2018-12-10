При выборе елки можно проверить онлайн, легально ли она срублена

Если вы планируете установить дома живую елку, есть возможность убедиться, не покупаете ли ее у браконьеров.

Об этом сообщает комитет деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации.

Для этого можно использовать мобильное приложение Ялинка.info (доступно на Google Play) или веб-сайт yalynka.info.

Чтобы проверить законность происхождения елки, необходимо на сайте или в мобильном приложении ввести номер с этикетки, которая прикреплена к елке. В случае, если такая этикетка на дереве или информация по телефону в системе отсутствует - елка может оказаться нелегальной.

Гослесагентство, которое охватывает около 70% лесхозов, обязано осуществлять маркировку елок на основе Временной инструкции по электронному учету древесины от 2012 года. Другие лесхозы, которых около 30%, не обязаны это делать, а следовательно, легальность таких деревьев труднее проверить.

В случае, если елка не происходит из лесхозов Гослесагентства, можно попросить продавца елок показать документы.

Наличие маркировки и проверка маркировки на елке - это гарантия того, что елка а) не происходит из Чернобыльской зоны или других зон экологического бедствия б) является легально выращенной на специальной плантации.

Ежегодно накануне Нового года в Украине заготовят около 500 тыс. елок. И это только официальные данные, то есть данные Гослесагентсва, которое занимается учетом и маркировкой таких елок.

Напомним, ранее британская неправительственная организация Earthsight, изучающая проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, установила, что украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

Экономическая правда