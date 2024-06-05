В правительстве запланировали помощь малым агропроизводителям: на что могут рассчитывать фермеры
Кабинет Министров на очередном заседании принял решение о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Привлеченные грантовые средства позволят, в первую очередь, обеспечить финансовую поддержку аграриям, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га; содержат до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец", - говорится в сообщении.
За счет дополнительно направленных Минагрополитики средств сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:
4000 грн на один гектар обрабатываемых угодий;
7 000 гривен на одну корову всех направлений продуктивности;
2000 грн на одну голову коз или овец.
В Минагрополитики добавили, что заявки на получение помощи будут приниматься через Государственный аграрный реестр.
"О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочно регистрация начнется в конце июня", - отмечается в сообщении.