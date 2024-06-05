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В правительстве запланировали помощь малым агропроизводителям: на что могут рассчитывать фермеры 

Среда, 5 июня 2024, 18:29 - Виктор Волокита

Кабинет Министров на очередном заседании принял решение о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям. 

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Привлеченные грантовые средства позволят, в первую очередь, обеспечить финансовую поддержку аграриям, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га; содержат до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец", - говорится в сообщении.

За счет дополнительно направленных Минагрополитики средств сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:

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4000 грн на один гектар обрабатываемых угодий;

7 000 гривен на одну корову всех направлений продуктивности;

2000 грн на одну голову коз или овец.

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В Минагрополитики добавили, что заявки на получение помощи будут приниматься через Государственный аграрный реестр.

"О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочно регистрация начнется в конце июня", - отмечается в сообщении. 

Минагрополитики аграрии
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