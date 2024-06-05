В уряді запланували допомогу малим агровиробникам: на що можуть розраховувати фермери
Кабінет Міністрів на черговому засіданні ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
"Залучені грантові кошти дозволять, у першу чергу, забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га; утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз або овець", - йдеться в повідомленні.
За рахунок додатково спрямованих Мінагрополітики коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:
- 4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;
- 7 000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності;
- 2000 грн на одну голову кіз або овець.
У Мінагрополітики додали, що заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр.
"Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо:
В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель, яка пришвидшить очищення України.