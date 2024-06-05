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В уряді запланували допомогу малим агровиробникам: на що можуть розраховувати фермери 

Середа, 5 червня 2024, 18:29 - Віктор Волокіта

Кабінет Міністрів на черговому засіданні ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам. 

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Залучені грантові кошти дозволять, у першу чергу, забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га; утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз або овець", - йдеться в повідомленні.

За рахунок додатково спрямованих Мінагрополітики коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:

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  • 4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;
  • 7 000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності;
  • 2000 грн на одну голову кіз або овець.

У Мінагрополітики додали, що заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр.

"Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня", - зазначається в повідомленні.  

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