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Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від доходів з росактивів у липні — Єврокомісія

Вівторок, 11 червня 2024, 13:07 - Віктор Волокіта
 
Укрінформ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Про це вона сказала у вівторок у Берліні на конференції з питань відновлення України, передає "Інтерфакс-Україна".

 "Майже 1,5 млрд євро непередбачених доходів будуть доступними вже в липні - 10% піде на реконструкцію і відновлення, великий відсоток - на оборону", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також повідомила, що цього тижня на саміті Великої сімки "ми обговорюватимемо, як Україна ще швидше зможе отримати більше користі від заморожених російських активів".

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При цьому фон дер Ляєн констатувала, що ЄС уможливив використовувати непередбачувані доходи від заморожених російських активів "відповідно до міжнародного законодавства".

Нагадаємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років. 

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Економічна правда

євро Росія Україна Євросоюз
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