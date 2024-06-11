Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

БРРЄ надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене російськими агресорами житло

Вівторок, 11 червня 2024, 14:35 - Віктор Волокіта

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику у 100 млн євро в рамках проекту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на угоду, підписану міністром фінансів України Сергієм Марченком та керівником БРРЄ Карлом Монтічеллі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024). 

У повідомленні йдеться, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. 

"Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла", - йдеться в повідомленні. 

Реклама:

"Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя", — зазначив Сергій Марченко.

"Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію", - заявив керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

У пресслужбі Міністерства також додали, що проект впроваджується у межах послуги "єВідновлення". 

Реклама:

"Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія", - нагадали в міністерстві. 

Нагадаємо: 

11 червня у Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024).

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Економічна правда 

Росія Україна банк житло
Реклама:
Матеріали за темою
Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від доходів з росактивів у липні — Єврокомісія 11 червня 2024, 13:07
ЄС обговорює з Україною транзит газу з Азербайджану замість російського 11 червня 2024, 10:24
Сила трьох: що робити з російським софтом? 11 червня 2024, 08:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті