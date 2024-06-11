БРРЄ надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене російськими агресорами житло

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику у 100 млн євро в рамках проекту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на угоду, підписану міністром фінансів України Сергієм Марченком та керівником БРРЄ Карлом Монтічеллі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024).

У повідомленні йдеться, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України.

"Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

"Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя", — зазначив Сергій Марченко.

"Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію", - заявив керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

У пресслужбі Міністерства також додали, що проект впроваджується у межах послуги "єВідновлення".

Реклама:

"Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія", - нагадали в міністерстві.

Нагадаємо:

11 червня у Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024).

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Економічна правда