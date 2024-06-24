ЕС ввел санкции против шестерых российских хакеров

Совет ЕС одобрил дополнительные ограничительные меры против шести российских хакеров, причастных к кибератакам против страны ЕС и Украины.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Впервые ограничительные меры принимаются против киберпреступников, которые используют кампании по вымогательству выкупа против жизненно важных услуг, таких как здравоохранение и банковское дело", - добавили в ЕС.

В новые списки попали два члена "группы Каллисто" - Руслан Перетятько и Андрей Коринец.

Реклама:

"Группа Каллисто" - это группа офицеров российской военной разведки, которые проводят кибероперации против стран-членов ЕС и третьих стран с помощью длительных фишинговых кампаний, направленных на похищение конфиденциальных данных, касающихся критически важных государственных функций, включая оборону и внешние отношения.

Также санкции ввели против Александра Склянка и Николая Черных из хакерской группы Armageddon, которую курирует Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. Эта группа осуществляла различные кибератаки на правительства стран-членов ЕС и Украины, в том числе с помощью фишинговых электронных писем и вредоносного программного обеспечения, отметили в Брюсселе.

Кроме того, под санкции попали Михаил Царев и Максим Галочкин, ключевые игроки в развертывании вредоносных программ "Conti" и "Trickbot", а также причастные к хакерской группе Wizard Spider. Trickbot - это вредоносная шпионская программа, созданная и разработанная группой Wizard Spider, которая проводила кампании по вымогательству выкупа в различных секторах, включая такие основные услуги, как здравоохранение и банковское дело, и поэтому несет ответственность за значительные экономические убытки в Европейском Союзе.

Реклама:

В целом режим киберсанкций ЕС применен в отношении 14 физических и четырех юридических лиц. Он предусматривает замораживание активов и запрет на въезд киберпреступников на территорию ЕС, а также арест их счетов в банках государств-членов ЕС.

Экономическая правда