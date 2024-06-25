Российские производители программного обеспечения резко подняли цены из-за новых налогов

Участники IT-рынка за первые пять месяцев текущего года подняли цены на свою продукцию на 15–20%, что сопоставимо с ростом цен за весь прошлый год.

Про это сообщает издание The Moscow Times.

Увеличение стоимости коснулось всей продукции, однако если "коробочное" программное обеспечение стало более дорогим в основном только у крупных компаний, то цену разработки ПО с нуля подняли все.

По мнению разработчиков, к третьему кварталу цены могут начать расти еще быстрее, поскольку компании, которые пользуются льготами, начнут адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года.

Реклама:

После начала войны в Украине, приведшей к санкциям и массовому бегству программистов, российские IT-компании фактически освободили от налога на прибыль, обнулив ставку до конца 2024 года. Ранее она равнялась 3% — ее сделали такой в 2020 году вместо стандартных 20%. Также разработчики российского ПО сейчас не платят налог на добавленную стоимость (НДС), а тарифы страховых взносов для них уменьшены до 7,6%.

Напомним:

Реклама:

Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России.

Экономическая правда.