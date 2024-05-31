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В Краснодарском крае России пылала нефтебаза: сгорели 3 цистерны с мазутом

Пятница, 31 мая 2024, 09:21 - Украинская правда

В ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар.

Источник: глава региона Вениамин Кондратьев, ASTRA

Детали: Сейчас горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона сообщает, что пожару присвоена высокая категория сложности. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Других работников эвакуировали.

По данным Кондратьева, сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Обновлено: Утром 31 мая Telegram-канал База сообщил, что пожар на нефтебазе в Темрюке ликвидировали, и опубликовал фото.

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Сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом. 

 
Темрюкский район РФ
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Также сообщается, что в результате пожара пострадали два сотрудника нефтебазы.   

Украинская правда

война РФ нефть
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