В Краснодарском крае России пылала нефтебаза: сгорели 3 цистерны с мазутом
В ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар.
Источник: глава региона Вениамин Кондратьев, ASTRA
Детали: Сейчас горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона сообщает, что пожару присвоена высокая категория сложности.
Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.
Других работников эвакуировали.
По данным Кондратьева, сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.
Обновлено: Утром 31 мая Telegram-канал База сообщил, что пожар на нефтебазе в Темрюке ликвидировали, и опубликовал фото.
Сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом.
Также сообщается, что в результате пожара пострадали два сотрудника нефтебазы.