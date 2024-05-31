У Краснодарському краї Росії палала нафтобаза: згоріли 3 цистерни з мазутом
У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа.
Джерело: глава регіону Веніамін Кондратьєв, ASTRA
Деталі: Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності.
Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу.
Інших працівників евакуювали.
За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.
Оновлено: Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі в Темрюку ліквідували, та опублікував фото.
Згоріли три залізничні цистерни з мазутом.
Також повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.