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На Днепропетровщине обломки "Шахедов" повредили дом и ЛЭП

Четверг, 30 мая 2024, 09:00 - Украинская правда

7 российских "Шахедов" сбили над территорией Днепропетровской области − обломки дронов повредили дом и линию электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью защитники сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских "Шахедов". В Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. Из-за падения обломков в последнем повреждены частный дом и линия электропередач".

Детали: Также утром 30 мая захватчики атаковали Никопольский район. Попали дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине.

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По словам Лысака, люди не пострадали, последствия уточняются.

Украинская правда.

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