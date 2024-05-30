На Днепропетровщине обломки "Шахедов" повредили дом и ЛЭП
Четверг, 30 мая 2024, 09:00 -
7 российских "Шахедов" сбили над территорией Днепропетровской области − обломки дронов повредили дом и линию электропередач.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью защитники сбили над Днепропетровщиной 7 вражеских "Шахедов". В Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах. Из-за падения обломков в последнем повреждены частный дом и линия электропередач".
Детали: Также утром 30 мая захватчики атаковали Никопольский район. Попали дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине.
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По словам Лысака, люди не пострадали, последствия уточняются.
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