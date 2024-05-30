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На Дніпропетровщині уламки "Шахедів" пошкодили будинок і ЛЕП

Четвер, 30 травня 2024, 09:00 - Українська правда

7 російських "Шахедів" збили над територією Дніпропетровської області − уламки дронів пошкодили будинок та лінія електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих "Шахедів". У Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач".

Деталі: Також вранці 30 травня загарбники атакували Нікопольський район. Поцілили дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.

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За словами Лисака, люди не постраждали, наслідки уточнюються.

Українська правда.

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