В "Дії" снова можно заменить водительское удостоверение и перерегистрировать авто
Вторник, 28 мая 2024, 10:52 -
В "Дії" снова заработали услуги для водителей – замена водительского удостоверения и перерегистрация авто.
Об этом сообщили в "Дії".
"Сервисы для водителей вернулись в Дію, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов", - говорится в сообщении.
Теперь пользователи могут:
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- заказать, оплатить и заменить водительское за несколько кликов. А затем прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;
- купить и продать автомобиль онлайн.
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Напомним:
С 24 по 27 мая услуги для водителей в "Дії" были недоступны. Это связано с изменением реквизитов для оплаты.
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