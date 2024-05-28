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В "Дії" снова можно заменить водительское удостоверение и перерегистрировать авто

Вторник, 28 мая 2024, 10:52 - Анастасия Дячкина

В "Дії" снова заработали услуги для водителей – замена водительского удостоверения и перерегистрация авто. 

Об этом сообщили в "Дії". 

"Сервисы для водителей вернулись в Дію, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов", - говорится в сообщении. 

Теперь пользователи могут: 

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  • заказать, оплатить и заменить водительское за несколько кликов. А затем прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;
  • купить и продать автомобиль онлайн. 

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Напомним: 

С 24 по 27 мая услуги для водителей в "Дії" были недоступны. Это связано с изменением реквизитов для оплаты.

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