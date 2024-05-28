В "Дії" снова можно заменить водительское удостоверение и перерегистрировать авто

В "Дії" снова заработали услуги для водителей – замена водительского удостоверения и перерегистрация авто.

Об этом сообщили в "Дії".

"Сервисы для водителей вернулись в Дію, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов", - говорится в сообщении.

Теперь пользователи могут:

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заказать, оплатить и заменить водительское за несколько кликов. А затем прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;

купить и продать автомобиль онлайн.

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Напомним:

С 24 по 27 мая услуги для водителей в "Дії" были недоступны. Это связано с изменением реквизитов для оплаты.

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