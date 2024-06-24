В "Дії" зарегистрировали первые браки онлайн: как работает услуга

Дія

В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Отмечается, что в эти выходные 3 пары заключили официальный брак по видеосвязи. Первые супруги - активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподаватель УКУ Светлана Кисилева. Они испытывали на себе технологию.

"Первая в мире пара поженилась в Дії. Это уникальный опыт для всего мира. Мы цифровизировали процесс бракосочетания, и военные, пары на расстоянии или каждый желающий уже скоро смогут зарегистрировать брак онлайн. Всего на бета-тест зарегистрировалось 2 500 пар, что еще раз показывает: цифровизация уже стала поп-культурой. Продолжаем тестировать брак онлайн в Дії, и скоро сервис будет доступен для каждого украинца", - отметил Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации.

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Отмечается, что скоро не придется идти в ЗАГС, чтобы зарегистрировать брак. В приложении можно будет выбирать свободную дату и время и ожидать ссылки на настоящую церемонию по видеосвязи. Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в "Дію". А физический документ можно заказать доставкой "Укрпочты" или забрать в отделении.

"Самая ожидаемая услуга скоро станет доступной для всех украинцев, а пока первые пары уже празднуют цифровое бракосочетание", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

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В "Дії" запустили бета-тест новой услуги, по которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.

Экономическая правда.