Ветераны смогут использовать только е-удостоверение в "Дії" вместо бумажного

Правительство поддержало изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дії" - бумажное ветераны будут получать по желанию.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Далее изменения должна утвердить Верховная Рада.

"Удостоверение в Дії можно проверить по QR-коду всего в один клик. Поэтому после принятия изменений уменьшится количество поддельных или устаревших бумажных документов. И сможете не бояться потерять или повредить удостоверение, оно будет всегда под рукой - в смартфоне", - заявили в министерстве.

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Напомним:

В приложении государственных услуг "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц - удостоверение ветерана.

Экономическая правда

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