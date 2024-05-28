У "Дії" знову можна замінити водійське посвідчення та перереєструвати авто
Вівторок, 28 травня 2024, 10:52 -
У "Дії" знову запрацювали послуги для водіїв – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто.
Про це повідомили у "Дії".
"Сервіси для водіїв повернулися в Дію, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків", – йдеться у повідомленні.
Тож зараз користувачі можуть:
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- замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку;
- купити та продати авто онлайн.
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Нагадаємо:
З 24 до 27 травня послуги для водіїв у "Дії" були недоступні. Це пов'язано зі зміною реквізитів для оплати.
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