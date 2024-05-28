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У "Дії" знову можна замінити водійське посвідчення та перереєструвати авто

Вівторок, 28 травня 2024, 10:52 - Анастасія Дячкіна

У "Дії" знову запрацювали послуги для водіїв – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто. 

Про це повідомили у "Дії". 

"Сервіси для водіїв повернулися в Дію, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків", – йдеться у повідомленні. 

Тож зараз користувачі можуть: 

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  • замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. А далі прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення чи оформити доставку;
  • купити та продати авто онлайн. 

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Нагадаємо: 

З 24 до 27 травня послуги для водіїв у "Дії" були недоступні. Це пов'язано зі зміною реквізитів для оплати. 

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Економічна правда
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