Цены на нефть выросли на фоне возможного сокращения добычи странами ОПЕК

Цены на нефть выросли, поскольку рынки ожидают встречи ОПЕК+, на которой производители, как ожидается, будут обсуждать продолжение добровольного сокращения добычи до конца года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Июльский контракт на нефть марки Brent подорожал на 18 центов до $82,30 за баррель. Более активный августовский контракт подорожал на 25 центов до 82,09 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 24 цента до 77,96 доллара.

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На прошлой неделе Brent закончила неделю примерно на 2% ниже, а WTI потеряла почти 3% после того, как протокол заседания Федеральной резервной системы США показал, что некоторые чиновники будут готовы еще больше повысить процентные ставки, если они считают, что это необходимо для контроля над устойчивой инфляцией.

Ожидается, что государственные праздники в США и Великобритании в понедельник сохранят торговлю относительно низкой.

Предстоящая встреча Организации стран-экспортеров нефти и союзников, известной как ОПЕК+, была перенесена на день и пройдет в режиме онлайн, сообщила ОПЕК в пятницу.

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Производители обсудят, продолжать ли добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на второе полугодие, причем три источника из стран ОПЕК+ заявили, что продолжение является вероятным.

Ожидается, что фьючерсы на нефть сохранят сегодняшний рост из-за ожидания продолжения сокращений, считает Сугандха Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet, базирующейся в Дели.

"Однако, на траекторию ценовой динамики существенно повлияют данные по индексу цен производителей США, которые будут опубликованы на этой неделе, что, в свою очередь, сформирует подход ФРС к возможной корректировке ставки", - сказал Сачдева.

В сочетании с сокращением добычи еще на 3,66 млн баррелей в сутки до конца года, сокращение добычи эквивалентно почти 6% мирового спроса на нефть.

Экономическая правда.