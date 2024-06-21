Цены на нефть растут вторую неделю подряд на признаках улучшения спроса

Цены на нефть мало изменились в пятницу, но были настроены на вторую неделю роста подряд на фоне признаков улучшения спроса и падения запасов нефти и топлива в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с контрактом на август подешевели на 15 центов до $85,56 за баррель после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе снизились на 14 центов до 81,15 доллара за баррель. Июльский контракт закончился в четверг на отметке $82,17 за баррель, что на 0,7% выше.

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С начала месяца цены выросли примерно на 5%, достигнув самого высокого уровня за последние семь недель.

"Сезонный рост спроса, как показали последние данные EIA, возобновление противостояния между Израилем и Хезболлой, а также сезон ураганов могут поддержать рост цен до лета", - отмечают аналитики Citi в своей записке.

Правительственные данные США, опубликованные в четверг, показали, что общий объем поставок нефти, который является показателем спроса в стране, вырос на 1,9 млн баррелей в сутки за неделю до 21,1 млн баррелей в сутки.

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Данные Управления энергетической информации (EIA) показали сокращение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня, до 457,1 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков по сокращению на 2,2 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 2,3 млн баррелей до 231,2 млн баррелей, согласно данным EIA, по сравнению с прогнозами на 600 000 баррелей.

Перспективы спроса в других странах также способствовали росту цен.

Экономическая правда.