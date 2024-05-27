Ціни на нафту зросли на тлі можливого скорочення видобутку країнами ОПЕК

Ціни на нафту зросли, оскільки ринки очікують зустрічі ОПЕК+, на якій виробники, як очікується, обговорюватимуть продовження добровільного скорочення видобутку до кінця року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Липневий контракт на нафту марки Brent подорожчав на 18 центів до $82,30 за барель. Більш активний серпневий контракт подорожчав на 25 центів до 82,09 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 24 центи до 77,96 долара.

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Минулого тижня Brent закінчила тиждень приблизно на 2% нижче, а WTI втратила майже 3% після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи США показав, що деякі чиновники будуть готові ще більше підвищити процентні ставки, якщо вони вважають, що це необхідно для контролю над стійкою інфляцією.

Очікується, що державні свята в США і Великобританії в понеділок збережуть торгівлю відносно низькою.

Майбутня зустріч Організації країн-експортерів нафти і союзників, відомої як ОПЕК+, була перенесена на день і пройде в режимі онлайн, повідомила ОПЕК в п'ятницю.

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Виробники обговорять, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу на друге півріччя, причому три джерела з країн ОПЕК+ заявили, що продовження є ймовірним.

Очікується, що ф'ючерси на нафту збережуть сьогоднішнє зростання через очікування продовження скорочень, вважає Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Делі.

"Однак, на траєкторію цінової динаміки суттєво вплинуть дані по індексу цін виробників США, які будуть опубліковані цього тижня, що, в свою чергу, сформує підхід ФРС до можливого коригування ставки", - сказав Сачдева.

У поєднанні зі скороченням видобутку ще на 3,66 млн барелів на добу до кінця року, скорочення видобутку еквівалентне майже 6% світового попиту на нафту.

Економічна правда.