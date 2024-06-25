Цены на нефть стабильны, поскольку инфляционные опасения ограничивают оптимизм относительно спроса

Цены на нефть мало изменились после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы были осторожными в преддверии данных по потребительским ценам в США, даже несмотря на то, что ожидаемое увеличение спроса летом поддержало рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с расчетом в августе подорожали на 5 центов до $86,06 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть с поставкой в августе выросли на 6 центов до 81,69 доллара за баррель после роста на 1,1% накануне.

На прошлой неделе оба индекса выросли примерно на 3%, ознаменовав собой две недели роста подряд.

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Спрос на бензин растет, а запасы нефти и топлива сократились, поскольку США входит в пиковый летний период потребления.

Ожидается, что запасы сырой нефти в США сократились на 3 миллиона баррелей за неделю до 21 июня, как показал предварительный опрос Reuters. Ожидается, что запасы бензина также сократились, в то время как запасы дистиллятов, вероятно, выросли на прошлой неделе.

"Рост цен на нефть был спровоцирован оптимистичными прогнозами спроса и сокращением запасов в США. Поскольку Северное полушарие вступает в жаркое лето и приближается сезон ураганов, ожидается, что спрос продолжит расти в ближайшие месяцы", - отмечает независимый рыночный аналитик Тина Тенг.

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Однако инвесторы с осторожностью относятся к дальнейшему росту цен на нефть, опасаясь, что относительно высокие процентные ставки ограничат рост потребления топлива из-за сворачивания экономики.

Экономическая правда.