АМКУ оштрафовал "приватовцев" за сговор на аукционе по продаже сжиженного газа в начале большой войны

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании, связанные с группой "Приват", за сговор на аукционе по продаже сжиженного газа, который состоялся в апреле 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

На почти 680 тыс грн оштрафованы ООО "ТД Карпатинафтотрейд" и ООО "Трансоилгаз".

"По результатам проведенного по заказу ПАО „Укрнафта" аукциона ООО „Трансоилгаз" и ООО „ТД Карпатинафтотрейд" вместе приобрели указанные 14 120 тонн сжиженного газа по цене 28 тыс грн за 1 тонну.

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АМКУ установил, что ООО "ТД Карпатинафтотрейд" и ООО "Трансоилгаз" во время участия в аукционе действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции и разделили предмет аукциона между собой", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее "Наші гроші" писали, что ТД "Карпатинафтотрейд" и "Трансоилгаз" относятся к сфере влияния группы "Приват", самым известным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Сообщалось, что ГБР начало расследовать обстоятельства аукциона Минэнерго по продаже сжиженного газа этим фирмам - из-за занижения цены продажи "Укрнафта" недополучила 300 млн грн прибыли.

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По данным следствия, часть топлива затем была реализована через "приватовские" АЗС по рыночным ценам.

Экономическая правда