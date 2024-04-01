Глава АМКУ после расследования "Схем" задекларировал квартиру бабушки на 200 квадратов, но не указал авто

После расследования "Схем" относительно квартиры, где живет глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко с семьей, чиновник указал ее в декларации за 2023 год.

Об этом пишут "Схемы".

Речь идет о 4-комнатных апартаментах на 200 квадратных метров в Киеве стоимостью 6,2 миллиона гривен, оформленных на 77-летнюю бабушку жены Кириленко, где, как выяснили расследователи, семья живет минимум с 2020-го года.

Ранее чиновник эту недвижимость не декларировал, а в интервью убеждал, что в этой квартире "точно не жил".

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При этом в декларации Кириленко так и не указал автомобиль BMW, которым владеет его теща, но пользуется жена главы АМКУ.

В свежей декларации за 2023 год своим фактическим местом жительства Кириленко указал квартиру, которая принадлежит Альбине Винниковой - бабушке жены чиновника. Кириленко указал, что живет там с семьей, начиная с 11 сентября 2023 года.

Эта дата совпадает с моментом назначения Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета, отмечают журналисты.

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При этом расследователи установили, что семья чиновника там проживала и раньше - по меньшей мере с 2020 года. В частности, будучи главой Донецкой областной администрации (до назначения на должность главы АМКУ), Кириленко в одном из интервью еще в 2020 году рассказывал, что его семья живет в Киеве.

Во время интервью было продемонстрировано фото, сделанное в том же районе, что и дом, куда после работы приезжал Кириленко уже в статусе главы АМКУ, обратили внимание расследователи "Схем".

Сам Кириленко в комментарии "Схемам" это отрицал: "Я не проживал там, жена могла появляться там определенный период времени, когда приводили в порядок ту квартиру. В ней я точно не жил. Даже когда жена там появлялась, то тогда, когда отвозила в школу ребенка".

В то же время теща чиновника Наталья Матиенко на вопрос журналистов, жила ли там семья Кириленко и как давно, ответила: "С 2020 года постоянно... поэтому да, там они жили".

Площадь и стоимость этой квартиры Кириленко в декларации не указал. "Схемы", получив в распоряжение договор купли-продажи, установили, что площадь квартиры составляет почти 200 кв. м, стоимость - 6,2 млн грн.

В свежей декларации чиновник не указал автомобиль BMW X3, на котором его жена Алла Кириленко ездила в 2022-2024 годах - "Схемы" установили это с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД.

В комментарии журналистам сам Кириленко отмечал, что его жена редко пользуется автомобилем BMW, который принадлежит теще Наталье Матиенко. "Жена в исключительных случаях пользоваться тем автомобилем. То, что она на постоянной основе не пользуется транспортными средствами, это точно", - сказал Кириленко.

В то же время теща Наталья Матиенко на вопрос, ездит ли она на своем автомобиле, отвечала: "Нет, я на нем не езжу, на нем ездит моя дочь (жена Павла Кириленко - ред.)".

Напомним:

Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".

Экономическая правда