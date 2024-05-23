АМКУ оштрафував "приватівців" за змову на аукціоні з продажу скрапленого газу на початку великої війни

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував дві компанії, пов’язані з групою "Приват",за змову на аукціоні з продажу скрапленого газу, який відбувся у квітні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

На майже 680 тис грн оштрафовані ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" та ТОВ "Трансоілгаз".

"За результатами проведеного на замовлення ПАТ "Укрнафта" аукціону ТОВ "Трансоілгаз" та ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" разом придбали зазначені 14 120 тонн скрапленого газу за ціною 28 тис грн за 1 тонну.

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АМКУ встановив, що ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" та ТОВ "Трансоілгаз" під час участі в аукціоні діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції та розділили предмет аукціону між собою", - йдеться у повідомленні регулятора.

Раніше "Наші гроші" писали, що ТД "Карпатинафтотрейд" та "Трансоілгаз" належать до сфери впливу групи "Приват", найвідомішим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Повідомлялось, що ДБР почало розслідувати обставини аукціону Міненерго з продажу скрапленого газу цим фірмам - через заниження ціни продажу "Укрнафта" недоотримала 300 млн грн прибутку.

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За даними слідства, частина палива потім була реалізована через "приватівські" АЗС за ринковими цінами.

Економічна правда