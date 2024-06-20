АМКУ разрешил передать "Укрнафте" активы "Татнефти"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ПАО "Укрнафта" на получение в управление долей в уставном капитале российской группы "Татнефть" в Украине.

Об этом сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.

Речь идет об активах ООО "Полтава-Капитал", ООО "Харьков-Капитал" и ООО "Татнефть-АЗС-Украина".

Напомним, "Укрнафта" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о получении разрешения на концентрацию, чтобы полноценно начать управление активами российской группы "Татнефть".

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В госкомпании напомнили, что в соответствии с распоряжением Кабмина "Укрнафте" были переданы в управление ряд активов "Татнефти", на которые наложен арест в уголовном производстве.

Речь идет о более чем 110 объектах различного типа (автозаправочные комплексы, нефтебазы, другие хозяйственные помещения), которые размещены на территории Полтавской и Харьковской областей.

По состоянию на май в "Укрнафте" констатировали, что из около 70 АЗС сети "Татнефть" могут работать около 15. Аналогичная ситуация с неработающими нефтебазами.

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