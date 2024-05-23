24 мая графики отключения света по всей Украине будут действовать в течение суток 

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Причина – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", – пояснили в "Укрэнерго".

Укрэнерго

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

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Информацию, когда будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним:

Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ВЛ-750кВ "Днепровская" - временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи:

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