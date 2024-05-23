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24 травня графіки відключення світла по всій Україні діятимуть протягом доби 

Четвер, 23 травня 2024, 18:32 - Анастасія Дячкіна

Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". 

"Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", – пояснили в "Укренерго". 

 
Укренерго

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. 

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Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

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Економічна правда
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