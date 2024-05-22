DeepL привлек $300 миллионов финансирования – его оценка выросла до $2 миллиардов

Компания DeepL, которая создает автоматизированные ИИ-инструменты для перевода и написания текстов, конкурирующие с Google Translate и Grammarly, объявила, что привлекла дополнительные 300 млн долл финансирования. Теперь стартап оценивается в 2 млрд долл.

Об этом пишет TechCrunch.

"Этот раунд, возглавляемый Index Ventures, подчеркивает безумный интерес инвесторов к стартапам в сфере искусственного интеллекта, и то, как компании используют эту возможность. DeepL, который до сих пор не является прибыльным, оценивался в 1 млрд долл в январе 2023 года, когда он привлек чуть более 100 млн долл", - пишет издание.

Отмечается, что новые привлеченные средства будут использованы для увеличения продаж и маркетинга, а также для дальнейших исследований и разработок.

Реклама:

Компания, базирующаяся в Кельне (Германия), заявила, что ее инструментами пользуются более 100 тысяч предприятий и организаций.

"Учитывая, что это лишь крошечный процент адресного рынка компании, цель состоит в том, чтобы попытаться значительно увеличить этот показатель", - пишет TechCrunch.

Генеральный директор и основатель стартапа Ярек Кутиловский рассказал TechCrunch, что до сих пор компания росла преимущественно органически, и она стремится активизировать продажи и маркетинговые усилия, чтобы привлечь больше клиентов и расширить работу с теми, что уже есть.

Реклама:

"Это освещает ключевую проблему для компаний, занимающихся разработкой ИИ, нацеленных на другой бизнес: Хотя многие руководители требуют от своих команд разработать стратегии использования искусственного интеллекта в их организациях, многие проекты не смогли продвинуться дальше пилотного или небольшого этапа развертывания.

Для поставщиков технологий искусственного интеллекта крайне важно наращивать темпы их внедрения", - добавляет издание.

"Входящие звонки - это здорово, но мы хотим развивать более тесные отношения с нашими клиентами.

Мы упорно работаем над разработкой лучшей исходящей функции, потому что входящий трафик может завести вас только на определенное время. В какой-то момент вы должны начать решать проблемы вместе с вашими клиентами. Компания достаточно сильно трансформируется в это корпоративное направление, которое является сложным и интересным для исследовательской компании", - заявил Кутиловский.

По его словам, сейчас около 60% штата компании - это технологические должности, и в будущем компания будет нанимать больше нетехнического персонала.

Сейчас стартап поддерживает 32 различных языка (среди которых - и украинский) и постоянно расширяет свой продуктовый портфель.

"Последнее дополнение к списку - продукт, ориентированный на предприятия: DeepL Write Pro описывается как "помощник для написания текстов, специально разработанный для бизнеса". Среди клиентов, которые подписались на инструменты DeepL, есть Zendesk, Nikkei, Coursera и Deutsche Bahn", - пишет TechCrunch.

"Компании хотят иметь контроль над тем, как говорят их сотрудники, не так ли?", - заявил Кутиловский.

"Однако DeepL сталкивается с потенциально сильной конкуренцией со стороны широкого круга компаний: некоторые из них специализируются в той же сфере, а компании-платформы, такие как Google, Amazon и Microsoft, уже работают в таких областях, как перевод, и стремятся расширить их с помощью искусственного интеллекта.

Некоторые из новых, фундаментальных компаний, занимающихся ИИ, такие как OpenAI или Anthropic, еще не продвинулись в то же пространство, что и DeepL, но для них тоже есть очевидная возможность. Некоторые из этих компаний, возможно, сейчас не сосредоточены на совершенствовании перевода и написании текстов, но предоставление ИИ большей естественности и "человечности" будет оставаться их приоритетом, поэтому DeepL не может останавливаться на достигнутом", - резюмирует издание.

"Стремительный успех DeepL является в определенной степени „открытым секретом" в бизнес-сообществе, - сказал Дэнни Ример из Index Ventures.

"Компания чрезвычайно внимательно относится к созданию передовых продуктов с искусственным интеллектом, которые приносят реальную и немедленную пользу своим клиентам", - добавил он.

Экономическая правда