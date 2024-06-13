По $100 тысяч на инновации: Google отобрал первые украинские стартапы для финансирования

Google отобрал первые украинские стартапы для финансирования, речь идет о $100 тысяч на развитие и масштабирование инноваций.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Фонд поддержки от Google - инициатива, поддерживающая развитие украинской стартап-экосистемы в условиях войны. Грантовые средства помогут технологическим компаниям масштабироваться и строить фундамент для послевоенного восстановления Украины. Общий грантовый фонд программы - $10 млн.", - написал Федоров.

Он также отметил, что кроме денег, Google также предоставляет менторскую поддержку и возможность получить дополнительные $350 тысяч в виде кредитов Google Cloud.

Реклама:

"Во время отбора приоритет имеют компании, активно использующие искусственный интеллект", - написал Федоров.

Министр добавил, что среди стартапов, которые получат по $100 тысяч, - от дрона-искателя мин до CRM-системы для оптимизации рабочего процесса.

"Привлекайте средства на поддержку собственного дела. Успейте подать заявку на второй этап до 31 июля по ссылке", - также написал министр.

Реклама:

Экономическая правда