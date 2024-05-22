DeepL залучив $300 мільйонів фінансування – його оцінка зросла до $2 мільярдів

Компанія DeepL, яка створює автоматизовані ШІ-інструменти для перекладу та написання текстів, що конкурують з Google Translate і Grammarly, оголосила, що залучила додаткові 300 млн дол фінансування. Тепер стартап оцінюється в 2 млрд дол.

Про це пише TechCrunch.

"Цей раунд, очолюваний Index Ventures, підкреслює шалений інтерес інвесторів до стартапів у сфері штучного інтелекту, і те, як компанії використовують цю можливість. DeepL, який досі не є прибутковим, оцінювався в 1 млрд дол у січні 2023 року, коли він залучив трохи більше 100 млн дол", - пише видання.

Зазначається, що нові залучені кошти будуть використані для збільшення продажів і маркетингу, а також для подальших досліджень і розробок.

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Компанія, що базується в Кельні (Німеччина), заявила, що її інструментами користуються понад 100 тисяч підприємств та організацій.

"З огляду на те, що це лише крихітний відсоток адресного ринку компанії, мета полягає в тому, щоб спробувати значно збільшити цей показник", - пише TechCrunch.

Генеральний директор і засновник стартапу Ярек Кутиловський розповів TechCrunch, що до цього часу компанія зростала переважно органічно, і вона прагне активізувати продажі та маркетингові зусилля, щоб залучити більше клієнтів і розширити роботу з тими, що вже є.

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"Це висвітлює ключову проблему для компаній, що займаються розробкою ШІ, націлених на інший бізнес: Хоча багато керівників вимагають від своїх команд розробити стратегії використання штучного інтелекту в їхніх організаціях, багато проєктів не змогли просунутися далі пілотного або невеликого етапу розгортання.

Для постачальників технологій штучного інтелекту вкрай важливо нарощувати темпи їхнього впровадження", - додає видання.

"Вхідні дзвінки - це чудово, але ми хочемо розвивати більш тісні відносини з нашими клієнтами.

Ми наполегливо працюємо над розробкою кращої вихідної функції, тому що вхідний трафік може завести вас лише на певний час. У якийсь момент ви повинні почати вирішувати проблеми разом з вашими клієнтами. Компанія досить сильно трансформується в цей корпоративний напрямок, який є складним і цікавим для дослідницької компанії", - заявив Кутиловський.

За його словами, наразі близько 60% штату компанії - це технологічні посади, і в майбутньому компанія найматиме більше нетехнічного персоналу.

Наразі стартап підтримує 32 різні мови (серед яких - і українська) та постійно розширює свій продуктовий портфель.

"Останнє доповнення до списку - продукт, орієнтований на підприємства: DeepL Write Pro описується як "помічник для написання текстів, спеціально розроблений для бізнесу". Серед клієнтів, які підписалися на інструменти DeepL, є Zendesk, Nikkei, Coursera та Deutsche Bahn", - пише TechCrunch.

"Компанії хочуть мати контроль над тим, як говорять їхні співробітники, чи не так?", - заявив Кутиловський.

"Однак DeepL стикається з потенційно сильною конкуренцією з боку широкого кола компаній: деякі з них спеціалізуються в тій самій сфері, а компанії-платформи, такі як Google, Amazon і Microsoft, вже працюють у таких галузях, як переклад, і прагнуть розширити їх за допомогою штучного інтелекту.

Деякі з нових, фундаментальних компаній, що займаються ШІ, такі як OpenAI або Anthropic, ще не просунулися в той самий простір, що й DeepL, але для них теж є очевидна можливість. Деякі з цих компаній, можливо, зараз не зосереджені на вдосконаленні перекладу та написанні текстів, але надання ШІ більшої природності та "людяності" залишатиметься їхнім пріоритетом, тому DeepL не може зупинятися на досягнутому", - резюмує видання.

"Стрімкий успіх DeepL є певною мірою "відкритим секретом" у бізнес-спільноті, - сказав Денні Рімер з Index Ventures.

"Компанія надзвичайно уважно ставиться до створення передових продуктів зі штучним інтелектом, які приносять реальну і негайну користь своїм клієнтам", - додав він.

Економічна правда