Сооснователь OpenAI запускает новый стартап, чтобы создать безопасный "суперинтеллект"

Сооснователь и бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер запускает конкурентный стартап в области искусственного интеллекта, ориентированный на "создание безопасного суперинтеллекта".

Об этом он написал в Х.

Суцкевер запустил компанию Safe Superintelligence (SSI) Inc, которая позиционирует себя как "первую в мире полноценную лабораторию SSI с одной целью и одним продуктом: безопасный суперинтеллект".

Инвесторов проект не раскрывает, но известны партнеры Суцкевера: экс-разработчик OpenAI Дэниел Леви и IT-инвестор Дэниел Гросс (GitHub, Instacart и мелкие ИИ-стартапы).

Реклама:

Согласно заявлению, разработка безопасного суперинтеллекта будет единственной целью компании SSI. Они добавили, что проект не будет обременен требованиями инвесторов по доходам.

Напомним:

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил некоторым акционерам, что компания рассматривает возможность изменения структуры управления на коммерческую, которая не будет контролироваться некоммерческим советом директоров.

Реклама:

Ведущие разработчики искусственного интеллекта в Калифорнии (США) выступают против законопроекта, который обязывает их соблюдать строгие нормы безопасности, включая создание "кнопки уничтожения" для отключения своих мощных моделей ИИ.

Экономическая правда