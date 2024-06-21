Американская компания голосового ИИ поглотила основанный украинцами стартап Allset

Компания SoundHound AI приобрела ключевые активы платформы онлайн-заказов Allset, которую основали украинцы Стас Матвиенко и Анна Полищук.

Об этом говорится в пресс-релизе SoundHound AI.

"SoundHound AI объявила о приобретении ключевых активов Allset, платформы онлайн-заказов, которая объединяет рестораны и местных клиентов. В рамках приобретения команда Allset присоединится к SoundHound, что еще больше усилит возможности компании и ее приверженность к инновациям", - говорится в сообщении.

SoundHound AI планирует сфокусироваться на голосовом заказе еды. Поглощение Allset принесет SoundHound дополнительные связи с ресторанами, инженерные навыки и ноу-хау на рынке, говорится в сообщении.

Реклама:

"Это включает планы по облегчению голосового заказа еды и напитков в миллионах автомобилей, телевизоров и смарт-устройств", - заявила SoundHound.

Партнеры Allset из числа ресторанов и новые участники теперь будут иметь доступ к набору голосовых продуктов с искусственным интеллектом для улучшения работы и сокращения расходов, сообщает компания. Финансовые условия сделки не разглашаются.

К SoundHound AI присоединятся 20 специалистов Allset, включая основателей. Сам Матвиенко займет должность вице-президента по монетизации голосового ИИ.

Реклама:

"Перед нашей командой стоит задача создать новый тип торговой платформы, ориентированной на голосовую коммерцию и ее монетизацию", - сообщил он в заметке на Linkedin.

Напомним:

Соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер запускает конкурентный стартап в области искусственного интеллекта, ориентированный на "создание безопасного суперинтеллекта".

За последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5 200 профессионалов.

"Ожидаем, что это число вырастет на 330% в следующие несколько лет", - написал глава Минцифры Федоров.

Экономическая правда.