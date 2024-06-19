Заместитель главы ГБР живет в квартире за 900 тысяч долларов, хотя декларирует иное - СМИ

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко живет в элитном ЖК Киева Regent Hill в апартаментах за 900 тысяч долларов, но в декларации нет упоминания об этой недвижимости.

Об этом говорится в расследовании журналистов из hromadske.

Согласно декларации, чиновник арендует квартиру в Голосеевском районе Киева недалеко от метро "Васильковская" в элитном ЖК Park Avenue VIP, пишут журналисты.

Впрочем, журналистам удалось зафиксировать служебную Toyota Camry на номерах прикрытия, которая выезжала из паркинга ЖК Regent Hill на Печерске, которая через 10 минут заезжала в здание ГБР.

Реклама:

У самого Александра Удовиченко нет недвижимости ни в ЖК Regent Hill, ни в столице, отмечают журналисты. В то же время квартира в ЖК Regent Hill записана на близкую родственницу жены Александра Удовиченко - Кристины Копач. Эта родственница, Ирина Копач, скорее всего, является тетей женщины.

Квартиру в ЖК Regent Hill площадью 125 квадратов купили в октябре 2022 года. Рыночная стоимость недвижимости такого метража в указанном ЖК стартует от 37 000 000 гривен - 900 000 долларов. Ирина Копач живет в Одессе и работает косметологом.

Напомним:

Реклама:

После увольнения из "Укрзализныци" Эдуарда Крицина, который работал директором по экономической и информационной безопасности УЗ, у его семьи появилась дорогая недвижимость и авто - речь идет о новых активах на более 300 тысяч долларов.

Экономическая правда.