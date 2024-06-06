ГБР: У службовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на 150 млн

На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях: керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Молдови 20 000 доларів США за допомогу уникнути депортації.

Джерело: ГБР , Одеська обласна прокуратура

Деталі: У чоловіка було анульовано паспорт громадянина України, тому на нього чекала примусова депортація.

Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд і навіть бралися підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та інших працівників ГМС, які представляли б позицію установи в суді.

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Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднану з вимаганням, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав чиновникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління - 70 млн грн, співробітнику - 7 млн ​​грн.

У ГБР кажуть, що за місцем роботи та проживання посадових осіб було проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму не менше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їх законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками коштують майже 3 млн. грн.

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Згідно з щорічною декларацією за 2023 рік, чиновник отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення, додають у Бюро.

Наразі вирішується також питання про усунення підозрюваних з посад і накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.