Государство компенсирует аграриям 25% стоимости сельхозтехники 44 отечественных производителей

Агропроизводители могут получить 25% компенсации стоимости за счет бюджетных средств приобретенной сельхозтехники 44 украинских производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включено 2289 номенклатурных позиций продукции 44 производителей.

"Программа поможет агропроизводителям обновить парк техники и стать более продуктивными. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн и рассчитываем, что поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4 000 аграриев", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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На сегодня в обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса включено 2 289 номенклатурных позиций продукции 44 украинских производителей сельхозмашин и оборудования.

По мере поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования перечень будет обновляться. Чтобы быть включенным в перечень, производитель должен подать заявку и документы к ней в Минэкономики. Заявки о включении техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.

Добавляется, что аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, если выберут поставщика из перечня на сайте Минэкономики. После приобретения необходимой техники агропроизводители должны подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

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Напомним:

С начала 2024 года 5 556 агропредприятий уже получили 36,1 миллиарда гривен банковских кредитов на развитие своих хозяйств.