УЗ начала продажу билетов онлайн на поезда в Австрию

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"Укрзпализныця" с 18 марта начинает продажу билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении Украина - Австрия.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, речь идет о поездах:

Киев - Вена: отныне билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении УЗ с верификацией аккаунта через Дію.Підпис.

Чоп - Вена: онлайн в мобильном приложении УЗ и в международных билетных кассах вокзалов.

"На следующем этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина - Венгрия на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию, то есть Киев - Будапешт - Вена и Чоп - Будапешт - Вена.

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Прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена имеет стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Напомним:

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"Укрзализныця" анонсировала старт онлайн-продаж билетов на еще одно международное сообщение - в Австрию и Венгрию.

Экономическая правда