Raiffeisen Bank разместил более тысячи объявлений о вакансиях в РФ, что противоречит его обещанию выйти с рынка

Австрийский Raiffeisen Bank International недавно разместил более тысячи объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в этой стране, что явно противоречит его официальному обещанию выйти с рынка.

Об этом сообщает газета Financial Times.

FT нашла эти предложения среди более чем 2400 объявлений о работе, размещенных австрийским кредитором в России с декабря, из которых почти 1500 касаются управления продажами и обслуживания клиентов.

В одном из объявлений, опубликованном подразделением банка для среднего бизнеса в России, указано, что его "ключевыми целями являются многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов".

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Raiffeisen "ищет менеджера по работе с клиентами, который будет привлекать клиентов", - говорится в другом предложении от подразделения, ориентированного на малый бизнес в России. В еще одном объявлении отмечается, что компания "активно расширяет базу корпоративных клиентов" для обслуживания зарплатных проектов.

Эти объявления противоречат неоднократным заявлениям Райффайзен о намерении сократить и продать свой бизнес в России после решения Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Два года спустя банк является западным кредитором с крупнейшими операциями в России. Он находится под пристальным вниманием чиновников Министерства финансов США и испытывает давление со стороны Европейского центрального банка, который требует от него выйти из России.

В Raiffeisen, к которому обратились за комментарием, заявили, что выводы FT побудили главного исполнительного директора Иоганна Штробля к немедленному расследованию.

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Напомним:

В Вене 4 апреля прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. Соответствующая петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев.