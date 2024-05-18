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Российские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

Суббота, 18 мая 2024, 10:00 - Украинская правда

В ночь на 18 мая Россия атаковала Полтавскую область, повредила энергетическую инфраструктуру.

Источник: глава Полтавщины Филипп Пронин в Telegram

Детали: По данным Пронина, пострадавших нет.

Прямая речь: "Россияне продолжают атаковать Полтавскую область.

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Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины".

Напомним: В ночь на субботу Воздушные силы ВСУ сбили 13 из 13российских "Шахедов", которые враг запустил по Украине.

Украинская правда

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энергетика война
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