Румыния стала частью "шенгена": изменятся ли правила пребывания и трудоустройства для украинцев

31 марта Румыния официально частично вступила в Шенгенскую зону, а с 1 апреля 2024 года начала выдавать шенгенские визы типа C. Следовательно, изменились сроки пребывания и работы украинцев в этой стране по безвизовому режиму.

Об этом сообщила Миграционная платформа EWL.

"Граждане Украины, которые едут на работу в Румынию по биометрическому паспорту, теперь должны учитывать дни по безвизу. Зато в этот период можно работать в стране без дополнительных разрешений на работу", - говорится в сообщении.

До 31 марта граждане Украины могли посещать Румынию в рамках безвизового режима с ЕС также без виз, но время их пребывания не засчитывалось в общий срок нахождения в Евросоюзе.

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Отныне условия безвиза Украины с ЕС позволяют украинцам находиться в Румынии не более 90 дней за 180 дней, если они не получают вид на жительство или временную защиту.

"Это единственное отличие, которое будет касаться граждан Украины, которые планируют посещать, находиться или работать в Румынии. В целом, Румыния остается страной в ЕС, где проще всего легализоваться и трудоустроиться для граждан Украины", - отметила руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Чтобы остаться в стране дольше, следует получить статус временной защиты. Его в Румынии дают гражданам Украины независимо от того, где они были на начало полномасштабной войны. Даже если они уже пользовалась убежищем в другой стране ЕС или имели визы или вид на жительство в других европейских странах.

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Также можно работать на основании биометрии 3 месяца, не получая статус временной охраны. А дальше - подать документы на вид на жительство.

По данным UNHCR по состоянию на 24 марта в Румынии находилось 78 673 граждан Украины, которые имеют статус временной охраны. В прошлом году Румыния фиксировала рекордное трудоустройство граждан Украины.

С начала большой войны в Румынии было трудоустроено 6954 украинских граждан, которые выехали в Румынию (данные по состоянию на сентябрь 2023 года).

Экономическая правда