В прошлом году в Украине уменьшилось количество плательщиков НДС, но увеличилось количество ФЛП - ГНС

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Украине сократилось на 20,2 тысячи человек за 2023 год. В то же время количество налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения выросло более чем на 100 тысяч.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины в ответ на запрос ЭП.

Так, по данным ГНС, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 250,7 тысячи плательщиков НДС (без учета ФЛП третьей группы, которые зарегистрированы плательщиками этого налога), в то время как год назад это количество составляло 260,9 тысячи.

Количество плательщиков на упрощенной системе налогообложения в течение 2023 года выросло с 1686,3 тысячи до 1755,6 тысячи человек. В частности, ФЛП первой группы - с 207,7 тысячи до 210,4 тысячи, ФЛП 2 группы - с 555,3 тысячи до 601,8 тысячи, ФЛП 3 группа (неплательщики НДС) - с 897 тысяч до 918,1 тысячи. В то же время ФЛП 3 группы, которые зарегистрированы плательщиками НДС в Украине наоборот уменьшилось - с 26,3 тысячи до 25,3 тысячи человек.

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Также, по данным налоговой, в Украине выросло количество плательщиков налога на прибыль предприятий. По состоянию на 1 января 2023 года их было 1,615 миллиона, а уже через год - 1,723 миллиона.

Тренд на рост количества ФЛП и плательщиков налога на прибыль предприятий в Украине наблюдается как минимум с 2020 года. Так, по данным ГНС, за последние 4 года количество ФЛП в Украине выросло на 202,6 тысячи налогоплательщиков, а количество плательщиков налога на прибыль - на 200,1 тысячи.

В то же время количество плательщиков НДС (без учета ФЛП, которые зарегистрированы плательщиками этого налога) за последние 4 года сократилось на 27,4 тысячи налогоплательщиков.

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Напоминаем:

За 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Самыми популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и предоставление индивидуальных услуг.