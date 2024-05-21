OpenAI, Amazon, Google и другие: разработчики ИИ взяли на себя новые обязательства по безопасности технологии

Впервые в истории технологические компании из Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока согласовали обязательства по безопасности при разработке искусственного интеллекта.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Великобритания и Республика Корея заручились поддержкой 16 мировых компаний, занимающихся технологиями ИИ в вопросе безопасности, опираясь на Блетчлийские соглашения с расширенным списком подписантов.

Ведущие технологические компании, в том числе из Китая и ОАЭ, взяли на себя обязательства не разрабатывать и не развертывать модели ИИ, если риски не могут быть в достаточной степени снижены. Соглашение также обязывает компании обеспечить подотчетные структуры управления и публичную прозрачность своих подходов к безопасности ИИ", - отметили в правительстве.

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Подписантами соглашения, в частности, стали: Anthropic, Cohere, Google, G42, IBM, Inflection AI, Meta, Microsoft, Mistral AI, Naver, OpenAI, Samsung Electronics, Technology Innovation Institute (ОАЭ), xAI, Zhipu.ai.

"Это первый в мире случай, когда столько ведущих ИИ-компаний из разных уголков мира согласились взять на себя одинаковые обязательства по безопасности ИИ.

Эти обязательства гарантируют, что ведущие мировые ИИ-компании обеспечат прозрачность и подотчетность своих планов по разработке безопасного ИИ", - заявил британский премьер Риши Сунак.

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Экономическая правда