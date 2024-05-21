АРМА продаст более 150 картин Медведчука, которые не имеют исторической и культурной ценности

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску, возвращению и менеджменту активов (АРМА).

В АРМА отметили, что такие выводы сделали эксперты-искусствоведы. Почти все картины - произведения известных украинских художников XX века.

В сообщении говорится, что в целом эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин, которые хранились там с 2022 года.

В АРМА сообщили, что во время следующего заседания конкурсной Комиссии будет решен вопрос о приостановлении процедуры продажи картин, которые имеют историческую и культурную ценность, и передачи их в Национальный музей Украины для сохранения.

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"Произведения, которые не имеют культурной и исторической ценности, будут реализованы через электронную площадку "Прозорро.Продажи", - сообщили в пресс-службе.

В АРМА напомнили, что картины ранее принадлежали коллаборационисту Виктору Медведчуку и были арестованы в рамках уголовного производства. Позже решением суда они были переданы на реализацию в АРМА.

Напомним:

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В апреле АРМА предложило Минкульту привлечь специалистов к проведению экспертизы картин Медведчука.